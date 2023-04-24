Деградировали и не были готовы к ударам ВСУ: россияне провалили наступление в Луганской области

Российские оккупанты провалили наступление в Луганской области, где не смогли достичь никаких успехов с начала года.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, РФ направила подразделения своих двух военных округов в Луганскую область, где они должны наступать. Однако оказалось, что это неэффективно и безуспешно, поэтому было принято решение завершить.

Речь идет о территории вдоль линии Сватово-Кременной Луганской области, где возможности захватчиков были ограничены.

"Однако по итогу это наступление достигло кульминации в оперативном отношении и принесло только несколько локальных тактических успехов", — говорится в отчете.

В ISW приходят к выводу, что силы достаточно деградировали, и нынешняя группировка состоит из восстановленных остатков нескольких подразделений. Все из-за очередного назначения Александра Лапина командующим войсками.

"Точная иерархия командования и управления на этом участке фронта непонятна — Лапин был уволен после падения Лимана, но затем, наверное, повторно назначен командующим луганским направлением с 18 апреля", — отметили аналитики.

Наступление на Луганщину закончилось неудачей / Фото: understandingwar.org

Наступление в Луганской области провалилось, даже несмотря на влияние, по меньшей мере, трех армий двух военных округов.

"Силы, которые сражались на этой линии в течение большей части четырех месяцев, вероятно, истощены и существенно деградировали. Они продолжали атаковать, не едя на ротацию и перевооружение и, похоже, не были готовы принять украинское наступление", — констатировали аналитики.

Ранее аналитики сообщали, что зимнее наступление российских войск не достигло поставленной Кремлем цели – захват территорий по административным границам Донецкой и Луганской областей до 31 марта. Причинами отсутствия успеха у россиян является постоянная неспособность командования оккупантов понять временные и пространственные отношения, связанные с такой кампанией, а также недостаток боевой мощи.

Министерство обороны Великобритании заявляло, что зимнее наступление России, начатое после назначения Валерия Герасимова командующим российскими войсками в Украине, провалилось.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сейчас проходит подготовка к контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Оно планируется по нескольким направлениям. О каких именно идет речь – неизвестно.

Читайте также: