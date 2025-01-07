Декабрь 2024 года стал самым плохим для российской армии – британская разведка

В среднем каждодневные утраты русской армии в декабре составляли 1570 человек, что является новым рекордом войны.

В декабре 2024 года потери российской армии в войне против Украины достигли нового максимума, что делает этот месяц самым дорогим для армии РФ с начала вторжения.

Об этом сообщила разведка Великобритании в социальных сетях Х.

По данным британской разведки, всего в декабре Россия потеряла 48 670 военных, что превышает показатель ноября 45 680 человек. Это уже шестой месяц подряд, когда потери российских войск росли.

В среднем ежедневные потери российской армии в декабре составляли 1570 человек, что является новым рекордом войны. Наибольший суточный показатель был зафиксирован 19 декабря, когда Россия потеряла 2200 военных. — 252 940 человек. общие потери РФ, по данным Генерального штаба Украины, превышают 790 тысяч военных.

Ежедневные потери России в декабре составляли 1570 год. / Фото: Twitter/Ministry of Defence

Британская разведка объясняет такие потери многочисленными пехотными атаками, которые Россия совершает по нескольким направлениям фронта.

Напомним, РФ столкнулась с нехваткой военных ресурсов. Сейчас агрессорка Россия набирает в армию меньше личного состава, чем теряет на поле боя.