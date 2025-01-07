Декабрь 2024 года стал самым плохим для российской армии – британская разведка

В среднем каждодневные утраты русской армии в декабре составляли 1570 человек, что является новым рекордом войны.
В декабре 2024 года потери российской армии в войне против Украины достигли нового максимума, что делает этот месяц самым дорогим для армии РФ с начала вторжения.
Об этом сообщила разведка Великобритании в социальных сетях Х.
По данным британской разведки, всего в декабре Россия потеряла 48 670 военных, что превышает показатель ноября 45 680 человек. Это уже шестой месяц подряд, когда потери российских войск росли.
В среднем ежедневные потери российской армии в декабре составляли 1570 человек, что является новым рекордом войны. Наибольший суточный показатель был зафиксирован 19 декабря, когда Россия потеряла 2200 военных. — 252 940 человек. общие потери РФ, по данным Генерального штаба Украины, превышают 790 тысяч военных.
Британская разведка объясняет такие потери многочисленными пехотными атаками, которые Россия совершает по нескольким направлениям фронта.
Напомним, РФ столкнулась с нехваткой военных ресурсов. Сейчас агрессорка Россия набирает в армию меньше личного состава, чем теряет на поле боя.
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