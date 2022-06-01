"Делаем невозможное": из Луганщины под обстрелами удалось эвакуировать девять жителей и доставить гумпомощь

Эвакуированные жители находятся на безопасной территории.

Сегодня, 1 июня, из Горной громады Луганской области удалось эвакуировать девять жителей, а также доставить туда гуманитарную помощь.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Горная громада ежедневно страдает от вражеских обстрелов, решисты равняют с землей населенные пункты из артиллерии и авиации. Горячее всех в Тошковке и Золотом, орки умышленно целят по многоэтажкам. Проехать было крайне тяжело, дорога постоянно обстреливалась, но наши Герои прорвались и эвакуировали девять человек – пенсионеров и маломобильных", — отметил он.

Людей вывозили несколькими машинами, чтобы было больше шансов проскочить. Но один бус под Врубовкой попал под обстрел, авто посекло, люди невредимые.

Гайдай также подчеркнул, что из-за проблем со связью, к людям приходили прямо домой и предлагали эвакуироваться.

Напомним, в Луганской области россияне обстреляли эвакуационный автомобиль: погиб журналист из Франции.

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