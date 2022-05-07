"Делаем все, чтобы государство выполняло все социальные обязательства": Зеленский — о совещании с представителями правительства

"Делаем все, чтобы государство выполняло все социальные обязательства": Зеленский — о совещании с представителями правительства

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам поставки горючего и исполнения государственного бюджета.

Главной задачей Кабинета министров является качественная организация поставки в Украину горючего.

Об этом Зеленский заявил во время традиционного видеообращения 7 мая.

"Провел сегодня совещание по деятельности исполнительной власти. Главные вопросы экономические, в частности, об обеспечении украинцев горючим, о преодолении дефицита горючего, возникшего после того, как российские ракеты разрушили наш Кременчугский завод и базы нефтепродуктов по всему государству. Заслушал доклады о том, что конкретно делается для организации поставки в Украину достаточного объема бензина и других видов горючего. Ключевая задача для чиновников – ускорить транспортировку горючего от европейских портов до наших потребителей. Объем такой транспортировки должен увеличиваться ежедневно", — говорит Зеленский.

В ходе совещания президент заслушал доклад о состоянии исполнения государственного бюджета в условиях военного положения.

"Также заслушал доклад министра финансов о состоянии исполнения государственного бюджета. Делаем все, чтобы государство выполняло все социальные обязательства, несмотря на дефицит бюджета и сознательное разрушение российской армией нашей экономики. Предметно обсудили и план восстановления страны после войны. Это очень масштабная задача, но я не сомневаюсь, что мы его реализуем", — рассказал глава государства.

Напомним, что на этом совещании Зеленский поставил правительству задачу устранения очередей на АЗС.