"Делаем все, чтобы вернуть нормальную жизнь на деоккупированную часть нашей Украины", — Зеленский

В деоккупированных от россиян украинских населенных пунктах постепенно восстанавливают инфраструктуру, работают гуманитарные штабы.
Местное самоуправление уже полноценно работает в двух третях таких сел и городов.
Об этом вечером 30 апреля в видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Делаем все, чтобы вернуть нормальную жизнь на деоккупированную часть нашей Украины. Работа гуманитарных штабов уже начата на территории 93% деоккупированных населенных пунктов. Активно проводим разминирование освобожденной территории. Ежесуточно несколько десятков населенных пунктов добавляются в список тех, где разминирование завершилось. 69% населенных пунктов снова с полноценным местным самоуправлением. Восстанавливаем поставки электричества, связь, водоснабжение, обеспечение газом. Делаем все, чтобы вернуть нормальную медицину, образовательные услуги, доступ к финансовым учреждениям. Восстанавливаем дороги", - сказал президент.
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