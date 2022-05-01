"Делаем все, чтобы вернуть нормальную жизнь на деоккупированную часть нашей Украины", — Зеленский

"Делаем все, чтобы вернуть нормальную жизнь на деоккупированную часть нашей Украины", — Зеленский

В деоккупированных от россиян украинских населенных пунктах постепенно восстанавливают инфраструктуру, работают гуманитарные штабы.

Местное самоуправление уже полноценно работает в двух третях таких сел и городов.

Об этом вечером 30 апреля в видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Делаем все, чтобы вернуть нормальную жизнь на деоккупированную часть нашей Украины. Работа гуманитарных штабов уже начата на территории 93% деоккупированных населенных пунктов. Активно проводим разминирование освобожденной территории. Ежесуточно несколько десятков населенных пунктов добавляются в список тех, где разминирование завершилось. 69% населенных пунктов снова с полноценным местным самоуправлением. Восстанавливаем поставки электричества, связь, водоснабжение, обеспечение газом. Делаем все, чтобы вернуть нормальную медицину, образовательные услуги, доступ к финансовым учреждениям. Восстанавливаем дороги", - сказал президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 66-го дня войны с Россией

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