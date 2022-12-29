Делали "высокую ставку": Шмыгаль рассказал, сколько россияне готовились к новой массированной атаке

Россия готовилась к массированному удару по Украине 29 декабря две недели и делала высокую ставку на этот обстрел. Оккупанты надеялись оставить украинцев под Новый год без электричества.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что украинская ПВО показала невероятный уровень сноровки и эффективности, сбиты 54 из 69 ракет.

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"Десятая масштабная атака Россия пытается лишить украинцев света перед Новым годом. Враг делал высокую ставку на эту атаку, готовился к ней две недели", — написал он в "Телеграмме".

По его словам, несмотря на успехи ПВО, есть некоторые "прилеты" и повреждения.

"В некоторых областях могут применяться экстренные отключения, чтобы избежать аварий в сетях. Наши энергетики уже работают, чтобы все отремонтировать. Спасибо ПВО, ВСУ, медикам, спасателям и всем, кто привлечен к ликвидации последствий обстрелов", — добавил Шмыгаль.

Напомним, что утром 29 декабря Россия совершила очередную массированную атаку Украины.

Известно, что россияне попали в одну из электростанций ДТЭК, которая неоднократно подвергалась атакам врага.

Кроме того, вражеская ракета попала в дом на Прикарпатье, который в почти тысяче километров от России.

Подробно о новом массированном ударе России ракетами по Украине и ситуации в регионах, читайте здесь.

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