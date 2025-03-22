"Делать им больно": генерал Годжес назвал способ заставить Россию соблюдать перемирие

Россию может вынудить соблюдать режим прекращения огня только присутствие соответствующей военной силы на территории Украины.

Такое мнение высказал американский генерал в отставке, экс-командующий армией США в Европе Бен Годжес в эфире национального телемарафона.

"Это означает, что силы по имплементации режима перемирия должны быть достаточно мощными и действовать согласно правилам применения оружия, которые позволят им немедленно наносить ответные удары каждый раз, когда Россия будет нарушать перемирие", — пояснил он.

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Генерал Годжес подчеркнул, что военная сила, размещенная на территории Украины, должна "немедленно делать им [россиянам] больно" и "вызывать последствия".

"Не такие [последствия], которые потребуют звонка в Брюссель или Берлин, а такие, которые можно немедленно применить на поле боя. Это единственный способ, который я себе представляю". – уточнил он.

Напомним, британский премьер-министр Кир Стармер обещает больше четких переговоров по обеспечению режима прекращения огня в Украине.

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