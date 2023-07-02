"Делают это довольно скрыто": в Воздушных силах рассказали подробности атаки "шахедами" и "Калибрамы"

В ночь на воскресенье, 2 июля, российские оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе Shahed и крылатые ракеты. По информации Воздушных сил, пуски восьми "шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, а трех ракет "Калибр" — с Черного моря. Все воздушные цели были уничтожены.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона рассказал подробности ночной атаки по Украине.

Так, по его словам, атака "Шахедов" была ночью, до 3 часов, а "Калибрамы" враг атаковал около 5 утра. Вражеские "Шахеды" сбиваются по всей территории Украины по маршруту следования.

"Хотя и немного, восемь, но долетают и до Киевщины с южного направления, а иногда и в западные регионы нашего государства. И "Калибров" немного, но все равно выпускают. Делают это достаточно скрыто, бывает, очень поздно выясняется, что может быть такой запуск. Противник использует разные носители, как подлодки, для того, чтобы нанести удар, чтобы мы не успели приготовиться. Но и противовоздушная оборона Воздушных сил и других Сил обороны успешно отреагировала на эти угрозы — уничтожены и Калибры и "Шахеды". 11 воздушных целей, и все были уничтожены. Есть обломки, в Киевской области зафиксированы пострадавшие", — отметил Игнат.

Напомним, за минувшие сутки под огнем оккупантов оказались 10 областей Украины – ранены трое детей.

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