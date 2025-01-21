Делают "финт ушами": эксперт указал на серьезные проблемы окупантов на фронте

Украинские военные активно уничтожают небронированную технику врага, в частности, транспорт, который используется для обеспечения логистики.

Российская армия сталкивается с острым дефицитом техники, из-за чего на фронте используются любые транспортные средства, даже гражданские автомобили.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

“Россияне сейчас на целом ряде направлений пытаются наступать, перемещаться к позициям не на специализированной технике, а на чем-то, что придется: от жигулей до багги. Вот собственно и результат. Активность их действий не только не снижается, но и увеличивается”, – отметил Лакийчук.

Эксперт добавил, что украинские военные активно уничтожают небронированную технику врага, в частности, транспорт, который используется для обеспечения логистики. "Без тыла ты — куча железа и человеческого 'мяса'", — подчеркнул он.

Также читайте Военный эксперт назвал расстояние, на которое армия РФ продвинулась в Донецкой области в течение месяца

Кроме того, россияне пытаются использовать так называемые "машины Франкенштейна", устанавливая корабельные артиллерийские системы на подержанную технику, например, МТ-ЛБ. По словам Лакийчука, это свидетельствует об отчаянной ситуации, в которой оказалась армия РФ.

Также по словам Лакийчука, у россиян есть проблемы с системами вооружений большого и среднего калибра.

"На это указывает то, что они закупают или берут в долг, назовите как угодно, корейские системы советского производства, а также корейские аналоги, не соответствующие советским стандартам по калибрам. Соответственно, требуются специальные снаряды. Это сложный логистический такой "финт ушами". Но если россияне на это идут, значит, проблемы серьезные”, — сказал Лакийчук.

Напомним, что Иран может передать России пулеметы Moharram для противостояния украинским беспилотникам в Черном море.