"Делают из Бахмута символ": эксперт объяснил, почему оккупанты хотят взять город к Новому году

Он подчеркнул, что российская армия лишь терпит поражение на фронте, у них немах "боевых подвигов" от лета.

Армия Российской Федерации продолжает наступление в попытках взять под контроль Бахмут в Донецкой области. Кремлевской пропаганде будет сложно объяснить, чего армия РФ достигла в войне в Украине почти за год войны, при этом понеся огромные потери.

Об этом 14 декабря в эфире телеканала FREEДОМ сказал эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко.

Он подчеркнул, что Бахмут – не стратегический город, которым его пытаются представить оккупанты.

"Мы понимаем, что каждый россиянин уже от мала до велика, знает, что такое Бахмут и что это за город. В Украине россияне делают из Бахмута какое-то подобие, знаете, одновременно Сталинграда, Курской дуги и Берлина. И на самом деле Бахмут — это очень важно и очень важно именно к Новому году. Это то, что Путин хочет представить русскому народу на блюдечке, положить на новогодний стол, под новогоднюю елку", – объяснил Варченко.

Эксперт напомнил, что армия Российской Федерации не имеет значительных успехов на фронте с лета, когда она оккупировала Северодонецк и Лисичанск. По его мнению, ближайшие две недели на Бахмутском направлении будут продолжаться ожесточенные боевые действия — "это будет самая тяжелая мясорубка, которую можно представить сейчас".

"Я думаю, что Россия обречена вокруг Бахмута перейти к позиционной обороне, и, конечно, российские войска будут истощены", — резюмировал он.

Бои за Бахмут

В Донецкой области в районе Бахмута продолжаются активные боевые действия. На этом участке фронта ВСУ продолжают уничтожать российских захватчиков. Так, 13 декабря, украинские военные в очередной раз уничтожили группу оккупантов.

Олег Жданов рассказал, что соотношение артиллерии в ВСУ и оккупантов на Бахмутском направлении – один к семи, один к десяти в пользу России.

Эксперт также отметил, что оборона Бахмута важна для Украины, чтобы не дать России сделать из захвата города "взятие Берлина", а также — чтобы дать оккупантам выпустить всю пару и добивать их на всех других участках фронта.

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