"Делают то же, что с Авдеевкой, Бахмутом": воин ВСУ — о тактике россиян в районе Часова Яра

И украинские военные и россияне применяют на Бахмутском направлении новые средства передвижения.

Российские войска, пытаясь взять Часов Яр Донецкой области, уничтожают и выжигают город. То же, что они делали с Авдеевкой, Бахмутом, Соледаром, Мариуполем.

Об этом сказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Россияне уже две-три недели очень плотно лезут. Ночью снова враг использовал фосфор. Россияне сносят и выжигают Часов Яр. Наверное, с городом они хотят сделать то, что в свое время сделали с Авдеевкой, Бахмутом, Соледаром, Мариуполем", — считает военный.

Он отмечает, что "чувствуют, что Россия уже работает на уровне максимума своих возможностей. Чувствуется, что у них уже тоже не хватает боеприпасов".

По его словам, и украинские военные, и россияне применяют на Бахмутском направлении новые средства передвижения.

"И враг, и мы начинаем передвигаться на мотоциклах. Таким образом, от FPV-дрона можно спрятаться. Дрон теряет человека, запутавшись на деревьях", — добавил Сазонов.

Напомним, координатор группы "Информационное Сопротивление" Константин Машовец утверждает, что оккупанты наращивают усилия на фронте.

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