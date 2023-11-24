"Делают вид, что завтра война закончится": Арахамия – о проблеме ротации в армии

Человек не может воевать два года без ротации. И с этим нужно что-то делать.

Об этом рассказал глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Вторая дискуссия (на комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки – ред.). Миллион людей "под ружьем", из них полмиллиона воюет, из них 250 тысяч воюет на первой линии, из них почти 100% без ротации. Может человек воевать два года без ротации? Не может. Давайте что-то с этим делать. Никто ничего не делает, делают вид, что завтра война закончится. Это ведь не так, у нас нет никакого сигнала, что она заканчивается", — сказал Арахамия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу, 24 ноября, заседание Ставки. Рассматривались сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВВК, ротация, срочники.

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