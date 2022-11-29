Делегация из Украины прибыла в Израиль для переговоров с представителями ЦАХАЛа

Украинская делегация посетила Израиль для переговоров с представителями Армии обороны (ЦАХАЛ) возможностей налаживания сотрудничества в сфере противоракетной обороны.

Об этом сообщила израильская репортер Мориа Асраф Волберг в Twitter.

В сообщении указывается, что о визите украинской делегации стало известно в понедельник, в составе делегации присутствовал высокопоставленный офицер Вооруженных сил Украины.

«Делегация из Киева, в том числе высокопоставленный военнослужащий украинской армии, недавно прибыла в Израиль для серии встреч с официальными лицами ЦАХАЛа. Целью официального визита было содействие строительству украинцами систем предупреждения противоракетной обороны», — говорится в публикации.

Также репортер сообщила, что Израиль пытался сохранить в тайне визит украинской делегации из-за "политической чувствительности" в отношениях с Россией.

Напомним, ранее военный эксперт Петр Черник заявил, что Силы противовоздушной обороны могут и готовятся к ракетным ударам россиян, и просчитывают, откуда и куда будет лететь очередная партия вражеских ракет.

Кроме того, мы ранее сообщали, что Франция передала Украине зенитно-ракетные комплексы Crotale и LRU для защиты неба.

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