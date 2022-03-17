"Делегация РФ резко убавила тон, потому что натолкнулась на сопротивление Украины" — Подоляк о переговорах с Москвой

"Делегация РФ резко убавила тон, потому что натолкнулась на сопротивление Украины" — Подоляк о переговорах с Москвой

Россия масштабно вторглась в Украину, чтобы поставить ультиматум, говорит Подоляк.

Российская дипломатия, славящаяся своей грубостью, во время последних переговоров с украинской стороной резко смягчилась, исчезло хамство с их стороны, поскольку они полностью осознают беду, в которой оказались из-за нападения на Украину.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью WP Wiadomości.

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"Могу сказать, что в последнее время российская делегация резко убавила тон. Теперь они более объективно судят об окружающем мире и ведут себя очень правильно. Нет ни хамства, ни грубости, свойственной российским властям. Конечно, их мнение искажено своей пропагандой", — сказал он. .

Кроме того, Подоляк отметил, что Россия вторглась в Украину масштабно, чтобы поставить ультиматум, и именно с таким настроением ее представители пришли на первые переговоры. Но сейчас от этой самоуверенности нет и следа.

Они полностью осознают ту беду, в которой оказались. Весь мир увидел, что вторая по мощи армия вынуждена просить помощи у Китая, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, потому что натолкнулась на сопротивление Украины, которая, кстати, никогда не была военным государством . миф, тщательно культивируемый на Западе о могуществе России и уважении, которого она заслуживает, только что разрушился", — рассказал Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что Украина не согласится ни на какие компромиссы, которые определенным образом нарушали бы наши интересы.

"Украинское общество не примет такое решение. Люди гибнут на поле боя, а мы должны принимать претензии Российской Федерации?!", — подытожил он.

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