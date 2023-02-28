"Дело не в "Кинжалах": Жданов предупредил о кровавой хитрости России во время взлета МиГ-31

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина вынуждена объявлять воздушную тревогу и разворачивать системы ПВО в боевую готовность, когда в Беларуси взлетает МиГ-31, поскольку это может быть только отвлекающий маневр.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Дело не в ракете "Кинжал". Вот поднялись в воздух самолеты МиГ-31, в России видят, что мы не включаем воздушную тревогу и в этот момент делают залп из "Искандеров" или других крылатых ракет. Вот наша ПВО не в боевой готовности. Ракеты в это время прилетели. Это все происходит в комплексе. А потому мы не можем игнорировать угрозы. Потому что этот МиГ-31 может быть отвлекающим моментом. И пока мы думаем, включать ПВО или нет, на нас уже летит крылатая ракета. В дальнейшем, когда у нас будет многоэшелонная система ПВО, надеюсь, мы сможем адекватно на это реагировать", — подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, в Беларуси в последние месяцы часто поднимаются в воздух российские самолеты МиГ-31, являющиеся носителями ракет "Кинжал". Поэтому в Украине объявляют воздушные тревоги.

Также в Беларуси 26 февраля прогремели взрывы на военном аэродроме "Мачулищи", откуда взлетают российские истребители МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на борту. В результате взрывов повреждения получил самолет-разведчик А-50У, который координировал запуски крылатых ракет по Украине.

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