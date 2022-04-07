"Дело нелегкое, силы 1 к 8": Арестович рассказал о попытке оккупантов оцепить зону ООС

Оккупанты продвинулись в сторону Славянска и Краматорска.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что оккупанты начали поджимать довольно сильно зону ООС с юга и севера.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским адвокатом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Из существенных изменений — начали поджимать с юга зону ООС довольно сильно к северу тоже. План по окружению наших войск там пытаются реализовать на полную. Работают там от души, работает авиация, работает артиллерия, работают ракетные войска, наземная часть. Все гремит, все наступает", — сказал Арестович.

По его словам, на севере оккупанты немного продвинулись в сторону Славянска и Краматорска.

"Там объявили эвакуацию. Это не секрет, это официальные данные. На юге тоже очень сильно поджимают. Посмотрим, что будет. Никто не ожидал, что будет легко, учитывая концентрированное преимущество на этих двух участках. Силы 1 к 8, где-то так похоже. Дело нелегкое", — сообщил советник руководителя Офиса президента.

Арестович напомнил, что людей предупреждали, что будет две недели тяжелых боев, плюс очень сложная ситуация в Мариуполе.

"Дело непростое. Это война. Наша авиация работает, а то сейчас подумают, что мы там покинули и бригады сами отдуваются. Это не так. Война – они работают по нам, мы работаем, соответственно. Посмотрим, чем закончится", – уточнил он. .

Читайте также: