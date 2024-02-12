"Дело сделано": Небензя цинично ответил, готова ли РФ вернуть Украине оккупированные территории

Постпред РФ при ООН отверг идею обсуждать возвращение Украине оккупированных территорий, потому что "они стали частью РФ".

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя цинично заявил, что его страна не будет вести мирные переговоры с Украиной по оккупированным с 2022 года территориям, поскольку "дело сделано".

Такое заявление российский посол сказал во время интервью BBC News – Русская служба.

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"Переговоров на тему оккупированных территорий (с 2022 года – ред.) с Украиной быть не может, они уже стали частью России, дело сделано, мы не готовы это обсуждать", – заявил он цинично, обвинив Зеленского в отказе от переговоров с Путиным.

Кроме того, российский дипломат заявил, что переговоры между Украиной и РФ все равно рано или поздно начнутся с учетом ситуации на фронте.

Напомним, Россия не раз обвиняет Украину в том, что якобы Зеленский отказывается от мирных переговоров с РФ. В то же время заявляют, что будут продолжать так называемую "СВО".

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