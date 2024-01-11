Дело семьи Гринкевичей: ДБР проводит расследование по факту поставок для военных одежды на миллиарды гривен

Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд гривен.

Следователи арестовали имущество львовского бизнесмена, пытавшегося дать взятку ДБР. Подозреваемый – одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Расследование проводится по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ. В рамках этого следователи провели обыски по адресам проживания и работы бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов подконтрольных ему компаний.

“Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба были наложены аресты на недвижимое имущество, транспортные средства премиумкласса, которые находятся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний. Получен вывод экспертов, согласно которым установлено, что вся поставленная продукция компаниями бизнесмена на нужды МОУ в 2023 году не соответствует качественным характеристикам и невозможна для использования военнослужащими Вооруженных Сил Украины”, — рассказали в ДБР.

Отметим, что речь может идти о бизнесмене Гринкевиче и его семье. Еще несколько месяцев назад правоохранители возбудили уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд гривен.

“В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. По предварительным оценкам, это привело к убыткам бюджета на 1,2 млрд гривен и соответственно срыву поставок”, — добавили в ДБР.

Кроме того, следователи обнаружили полное невыполнение шести контрактов. По меньшей мере, по 7 договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также установлено, что 8 договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

"Анализ внешнеэкономических контрактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ. Проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не предпринимали никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров. Досудебное расследование продолжается", — подчеркнули в ДБР.

Напомним, что в настоящее время начались аресты имущества, счетов и собственности компаний семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, подозреваемого в хищении более миллиарда гривен.

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