"Делюксеризация": в Сети показали, как выглядит ЦУМ в Москве (видео)

"Делюксеризация": в Сети показали, как выглядит ЦУМ в Москве (видео)

Какая жалость.

Из-за вторжения России в Украину с российского рынка ушли десятки мировых брендов. В результате ЦУМ в Москве стал пустым.

Видео с пустыми полками и закрытыми магазинами 6 марта опубликовали в Сети.

"Спецоперация по делюксеризации", "Какая жалость", "Скоро там будут Lapti и Kokoshniki", — пишут украинцы в Сети.

Напомним, что в России свои магазины закрыли H&M, Hermes, Nike, Swarovski, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Prada, Puma, Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho и другие бренды.

ТСН.ua публикует полный список мировых брендов, которые уходят с российского рынка из-за войны РФ против Украины.