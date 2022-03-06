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"Делюксеризация": в Сети показали, как выглядит ЦУМ в Москве (видео)

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Какая жалость.

Из-за вторжения России в Украину с российского рынка ушли десятки мировых брендов. В результате ЦУМ в Москве стал пустым.

Видео с пустыми полками и закрытыми магазинами 6 марта опубликовали в Сети.

"Спецоперация по делюксеризации", "Какая жалость", "Скоро там будут Lapti и Kokoshniki", — пишут украинцы в Сети.

Напомним, что в России свои магазины закрыли H&M, Hermes, Nike, Swarovski, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Prada, Puma, Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho и другие бренды.

ТСН.ua публикует полный список мировых брендов, которые уходят с российского рынка из-за войны РФ против Украины.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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