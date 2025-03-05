Демченко рассказал, какая ситуация сейчас в Курской области

Враг действует небольшими группами у линии границы, планируя накопить силы для перерезания логистических путей и усложнения обеспечения украинских войск на Курщине.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Укринформ.

"Враг по линии границы пытается заходить небольшими группами для того, чтобы накопиться на нашей территории. И это такой фланг территории, где Силы обороны ведут операцию в пределах Курской области. Цель врага, скорее всего, перерезать логистические пути для того, чтобы предотвратить поставки необходимых средств нашим воинам по ту сторону".

Кроме того, Демченко подтвердил, что в Сумской области украинские подразделения Вооруженных сил и Госпогранслужбы принимают все меры для того, чтобы не допустить вторжения врага на нашу территорию и не дать ему возможности закрепиться.

Напомним, ранее мы писали о том, что воздушные силы Украины атаковали командный пункт россиян и уничтожили военный объект в Курщине.

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