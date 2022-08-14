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"Демилитаризация орды": ВСУ прицельными ударами уничтожили две базы окккупантов и один вражеский склад боеприпасов

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"Демилитаризация орды": ВСУ прицельными ударами уничтожили две базы окккупантов и один вражеский склад боеприпасов

Вооруженные силы Украины в течение воскресенья, 14 августа, уничтожили две базы оккупантов и один склад боеприпасов.

В частности, украинские защитники попали по вражеским базам на территории Запорожской и Луганской областей, а также уничтожили склад боеприпасов, расположенный в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Демилитаризация орды.14.08.22 г.:

  • Токмак, Запорожская область, одна база
  • Попасная, Луганская область, одна база
  • Бериславский район, Херсонская область, один склад боеприпасов", – написал Братчук.

Всего за неделю - минус 22 склада БК, 10 баз, 3 штаба и 1 казарма.

Напомним, Вооруженные силы Украины в субботу, 13 августа, уничтожили три вражеских склада боеприпасов и три базы кафиров на Херсонщине.

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