Демилитаризация России продолжается: ВСУ уничтожили три российских истребителя и один беспилотник

ВСУ продолжает демилитаризовать армию РФ.
Вооруженные силы Украины на Харьковщине в среду, 30 марта, уничтожили три российских истребителя и один беспилотник.
Об этом сообщает воздушное командование "Восход".
"Сразу три самолета-истребителя и один БПЛА сбиты сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил на Слобожанском направлении", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские артиллеристы во вторник, 29 марта, "демилитаризовали" 14 единиц вражеской техники.
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