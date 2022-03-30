Демилитаризация России продолжается: ВСУ уничтожили три российских истребителя и один беспилотник

Демилитаризация России продолжается: ВСУ уничтожили три российских истребителя и один беспилотник

ВСУ продолжает демилитаризовать армию РФ.

Вооруженные силы Украины на Харьковщине в среду, 30 марта, уничтожили три российских истребителя и один беспилотник.

Об этом сообщает воздушное командование "Восход".

"Сразу три самолета-истребителя и один БПЛА сбиты сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил на Слобожанском направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские артиллеристы во вторник, 29 марта, "демилитаризовали" 14 единиц вражеской техники.

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