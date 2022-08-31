"Демилитаризация русни на Херсонщине": ВСУ за пол дня ударили по мостам, базам, складу и технике оккупантов

Украинские военные за пол дня 31 августа ударили по обоим Антоновским мостам, по базам, складу и технике российских оккупантов в Херсонской области.

Так, ВСУ нанесли захватчикам потери в живой силе в количестве 65 человек.

Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров, информируя о ситуации в Херсонской области по состоянию на 14:50.

Так, зафиксированы попадания защитников Украины:

в Антоновский автомобильный и железнодорожный мосты;

в базирование российских войск в районе Чернобаевки;

удар по вражеской колонне, двигавшейся по шоссе в районе Олешек;

попадание во вражеское базирование и уничтожение склада боеприпасов в Новой Каховке;

попадание в базирование противника в Широкой Балке.

"Подтверждено примерно 65 денацифицированных рашистов. Демилитаризация русни в Херсонской области продолжается", — отметил Назаров.

Напомним, ранее в ОК "Юг" сообщили, что ВСУ закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами Херсонской области.

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