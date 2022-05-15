"Демилитаризация собственной армии": Подоляк прокомментировал массовые возгорания российских военкоматов

В российских городах все чаще пылают военкоматы.
РФ продолжает спецоперацию по демилитаризации собственной армии.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Как сообщается, в последнее время военкоматы пылали в Рязани, Нижневартовске, Мордовии, Ивановской области.
“В последнее время в России массово самовозгораются военкоматы. Пылают от стыда? Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации собственной армии. Все еще идет по плану, или нам помочь это ускорить?” – написал Михаил Подоляк.
Напомним, что оккупанты пытаются обстреливать украинских военных на Новопавловском и Запорожском направлениях.
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