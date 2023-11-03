"Демилитаризация Украины": как Россия оправдывает свою агрессию снабжением западного оружия

Каждый день Россия тратит миллионы на пропаганду и пытается сделать все возможное, чтобы убедить Запад, что поддерживать Украину — это играть на стороне более слабого.

Полномасштабное вторжение России началось с "победных" лозунгов кремлевских пропагандистов о "Киеве за три дня" и обещаниях "демилитаризировать" Украину. В сентябре 2023 года эта риторика снизилась до уровня нытья постоянного представителя РФ при ООН Василия Небенге. Ему не терпится "ежемесячно обсуждать в ООН, как поставка западного оружия Киеву сказывается на перспективах урегулирования конфликта". В этих двух датах, собственно, кроется все, что нужно знать о так называемой “успешной” демилитаризации Украины и желании Кремля обвинить Запад в затягивании войны до “последнего украинца”. Хотя между этими датами и умещается почти весь нарратив о "пока Запад поставляет Украине оружие, до этого будет продолжаться кровопролитная война".

В рамках проекта "Бувай, фейк" выясним подробнее, как Россия оправдывает свою агрессию поставками западного оружия в Украину.

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«Ключевой нарратив российской пропаганды по поставкам вооружения и военной техники в Украину состоит в следующем — война будет продолжаться до тех пор, пока существует поставка в Украину военной техники и вооружения. Это неправда, это часть российских информационно-психологических операций, а они в свою очередь являются частью информационного обеспечения боевых действий. То есть, на поле боя воюют солдаты с пулеметами, пушками, на самолетах и вертолетах, а в информационной сфере бойцы информационного фронта пытаются сорвать поставки Украине западного вооружения для того, чтобы уменьшить возможности Вооруженных сил до сопротивления”, — отмечает руководитель Центра стратегических коммуникаций и информации Игорь Соловей.

Если говорить более подробно о том, как именно Россия развивает этот нарратив, можно заметить, что среди прочего Москвой активно чертятся "красные линии". Она угрожает "непременным ответом", начиная с поставок Bayraktar и Javelin в начале полномасштабного вторжения, HIMARS, Patriot, Leopard впоследствии и F-16, ATACMS, Taurus уже сейчас.

«Рисируются красные линии, которые в случае поставок снарядов с урановым сердечником или высокоточного оружия Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие. Это обычная риторика угроз. Как мы видим, ни к чему она не привела. Если сначала мы боролись за получение Джавелинов, Байракторов, затем танков, то сейчас речь идет о поставках ATACMS и другом высокоточном оружии”, — подчеркивает Соловей.

РФ не гнушается ложью о неспособности западного оружия противостоять российским "аналогам нет" и хвастается вымышленной статистикой уничтоженного западного вооружения. У Путина свято верят, что Patriot не справится с "Кинжалом" и до сих пор не могут придумать цифру с "уничтоженными" Leopardами и Patrioтами. Происходит откровенное пропагандистское очковтирательство относительно "пораженной западной техники", которое поставлено в РФ по госзаказу.

Сейчас акцент делается на нескольких моментах. Первый – якобы несовершенство западной техники. Второй момент – это неэффективное использование украинскими военнослужащими этой техники. Далее – это злоупотребление в использовании этой техники, а именно якобы продажа вооружения за границу”, – отмечает руководитель Центра стратегических коммуникаций и безопасности.

РФ устраивает регулярные "дипломатические" истерики вроде выступлений Небензи в ООН или Путина, когда тот выходит из бункера, потому что нигде он больше не бывает. Поездок за границу у него нет. Да и сам Лавров совершает вояжи разве что по странам Африки и Азии.

Также страна-террорист не стесняется использовать иностранные голоса росскийской пропаганды. В частности, РФ продвигает нарратив, что на войне в Украине наживается исключительно американский военно-промышленный комплекс. Это, в частности, делается, например, с помощью эксведущего Fox News, любимца роспропаганды Такера Карлсона. В конце января он заявил, что "бенефициарами войны "США-Украина-Россия" является американский ВПК".

Не упускают возможности в Кремле использовать и, например, других пророссийских спикеров и якобы экспертов. К пропагандистской деятельности россияне активно привлекают наследников известных исторических фамилий типа Бисмарка, Кеннеди и де Голля, которые также доводят до западной аудитории российские нарративы, в частности, по прекращению поставок оружия Украине.

Главным инструментом поставки российского контента на западную аудиторию остается Интернет, но также в некоторых странах, в большинстве стран — телевидение. Остаются разные useful idiots в виде экспертов, политиков, общественных деятелей, поддерживающих российскую повестку по призванию своих предпочтений, условно говоря. Есть проплаченная часть делает это за деньги. И конечно, это представительства России за рубежом, которые уже давно превратились из дипломатических или культурно-просветительских (например, "Русские дома") в пропагандистские подразделения", — убежден Игорь Соловей.

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В конце концов, все эти "красные" линии, манипулятивные заявления и ложь, как самих россиян, так и их зарубежных симпатиков, поддерживают тезисы о том, что "остановка военного конфликта в Украине равна прекращению поставок оружия с Запада". Для цивилизованного мира очевидно, что если Запад не будет помогать Украине, война будет продолжаться и боевые действия могут переместиться ближе к Евросоюзу. То, что Россия не планирует останавливаться, абсолютно прозрачно намекают из сателлита РФ — Беларуси. Лукашенко планирует "экскурсию "вагнеров" в Варшаву", эксперт Шпаковский обещает " устроить в этом Жешуве плохой хлопок ", а местный аналог "Киселева-Соловьева" по фамилии Азаренок угрожает " изнасилованием Урсулы фон Ляен " и первенством по пер.

Такими заявлениями Россия не оставляет миру другого выбора, кроме как остановить его и на поле боя, и в информационном пространстве. И пока украинские защитники и защитницы, при поддержке Запада, защищают мир от русского мира с оружием в руках, каждый гражданин в Украине и за ее пределами может приобщиться к защите инфопространства от вражеской пропаганды.

«Первая заповедь информационной гигиены – читать и смотреть проверенные, верифицированные ресурсы. Никаких "Баба и кот" или "Энергия на шару", или "Сплетница" и так далее. Мы не знаем, кто их ведет, не знаем, кто за ними стоит, и вполне возможно, что их ведет не студент, не редактор с многолетним стажем, а офицер 72-го центра специальных операций РФ. Поэтому первое – это ресурсы, которые вы знаете и которые не скрывают свою принадлежность. Второе – это не действовать эмоционально под действием той или иной информации. Если вы прочитали информацию и хотите внезапно с ней что-то сделать, распространить, отправить другу, написать гневный комментарий — посчитайте хотя бы до 5, а лучше до 10. Подумайте, поможет ли ваша гневная реакция на этот материал победе, поможет вашему эмоционально-психологическому. состояния, вашему покою. А вообще главное завещание — понимать, что все российские ресурсы, все, что идет с территории России, — это не медиа, это не средства массовой информации, это не журналистика, журналистики в России уже нет, они ее убили 24 февраля. Все, что идет с территории России, это информационные операции. Это люди, которые обеспечивают боевые действия информационными механизмами», — дает совет Игорь Соловей.

Каждый день Россия тратит миллионы на пропаганду и пытается сделать все возможное для того, чтобы убедить Запад, что поддерживать Украину — это играть на стороне более слабого, посеять сомнения и уныние в самих украинцах и превратить наше государство в глазах мира в несостоятельное государство. Все это, чтобы реализовать свой миф о "Киеве — русском городе" и распространить чуму "русского мира" дальше.

Однако у каждого из нас есть сила противостоять соловьевым и скабеевым и не давать им распространять заготовки спецслужб. Общайтесь с иностранцами, опровергайте русские фейки и лживые нарративы. Говорите о необходимости поставлять оружие Украине и благодарите за поддержку.

Этот материал подготовлен в рамках информационно-просветительской кампании по противодействию дезинформации, реализуемой 1+1 Media и Smart Angel в сотрудничестве с экспертными организациями при финансовой поддержке Европейского Союза. Его содержание является исключительной ответственностью редакции программы и не обязательно отражает позицию ЕС.