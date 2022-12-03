Демилитаризация ЗАЭС: Гросси рассказал о возможном договоре между Украиной и РФ

Гендиректор МАГАТЭ надеется на разрешение ситуации вокруг Запорожской АЭС до конца года.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что российские оккупационные войска в ближайшее время могут покинуть территорию Запорожской атомной электростанции. По его словам, это станет одним из обязательных пунктов соглашения между Киевом и Москвой.

Об этом Рафаэль Гросси рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

По словам гендиректора МАГАТЭ, Киев и Москва согласились не вести обстрел атомной станции и не открывать огонь на ее территории.

Также, по его словам, украинская сторона настаивает на том, чтобы российские войска убрали все оружие с территории Запорожской АЭС, и МАГАТЭ поддерживает эти требования. Российская сторона не против такого условия и не просит ничего вместо этого.

"Это то, чего требуют украинцы, и их точка зрения понятна. И это в любом случае было бы частью общей договоренности", — отметил Рафаэль Гросси.

По мнению главы МАГАТЭ, Украина и Россия договорятся о создании зоны безопасности для ЗАЭС до конца года. Он отметил, что в ходе переговоров стороны уже добились значительного прогресса в обсуждении нескольких ключевых пунктов.

Ситуация на ЗАЭС

В конце ноября президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что сейчас есть признаки того, что россияне готовятся покинуть Запорожскую АЭС. Котин отметил, что это не означает, что РФ может уже скоро выйти из нашей АЭС, но есть признаки того, что они готовятся это сделать.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о возможном отводе кафиров из Запорожской АЭС.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия все же покинет Запорожскую АЭС.

В начале декабря главного инженера ЗАЭС Юрия Чернычука уволили из-за сотрудничества с российскими оккупантами.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что информация об отводе российских войск с территории Запорожской АЭС пока не подтверждается. Он подчеркнул, что захват ЗАЭС был одной из ключевых целей так называемой "спецоперации".

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