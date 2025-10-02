Россия / © iStock

Кремлевская пропаганда, регулярно обещающая скорую победу, столкнулась с неудобным признанием от одного из своих ключевых спикеров.

Пропагандист Юрий Котенок издал неожиданный прогноз, противоречащий официальной риторике Москвы, оценив реальные темпы продвижения российской армии.

Котенок подчеркнул, что продвижение происходит очень медленно. По его словам, армия РФ «выгрызает десятки метров в день, сотни метров в день», преодолевая оборону ВСУ.

«По приблизительным подсчетам, если мы в таких же темпах будем продвигаться, ломая оборону противников, спаривая эту систему опорных пунктов, укрепрайонов, узлов обороны, все очень серьезно, то мы будем годами уходить, годами», — заявил пропагандист.

Он также признал, что сейчас под контролем Украины находится около 35% территории так называемой ДНР, включая ключевые районы, с которых начиналось АТО.

Оценивая временные рамки, Котенок назвал чрезвычайно пессимистический для Кремля термин, констатируя фактическую неспособность российской армии к скорым победам.

«По моим подсчетам, слушайте, если такими темпами мы будем идти вперед, такими темпами, кровь, выгрызая десятки метров в день… ну, от года до полутора лет только территорию ДНР нам освобождать», — заявил пропагандист, по сути, назвав срок войны за одну область.

Котенок также публично подверг сомнению успешность «спецоперации» по достижению «ключевых целей», которые ранее озвучивал Владимир Путин — демилитаризация и денацификация Украины.

Пропагандист цинично заметил, что, несмотря на три года, прошедшие с начала «специальной военной операции», столько пролитой крови, потерь и разрушений, «если так говорить серьезно от крови, то мы начали большой путь». Это заявление является фактическим признанием того, что заявленные Кремлем стратегические цели не только не достигнуты, но до сих пор чрезвычайно далекой перспективой.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), на ряде направлений фронта сохраняется сложная ситуация, однако ВСУ достигают тактических успехов, а потери врага растут. Да, у украинских войск есть успехи на Добропольском направлении. На Новопавловском направлении защитники отбивают атаки и оттесняют россиян. На Северском направлении враг продвинулся в тактическом районе Константиновка-Дружковка. На Покровском направлении русская армия не имеет прогресса.