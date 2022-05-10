"Демилитаризовали" торговый центр: в Одессе показали последствия ракетных ударов РФ 9 мая (фото)

Российские оккупанты в понедельник, 9 мая, выпустили по Одессе семь ракет. В результате один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

В ГСЧС показали, как выглядит город после обстрела.

Оккупанты "демилитаризировали" предприятие, которое не имело никакого отношения к военной инфраструктуре, отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Устаревшими ракетами россиянам удалось попасть в торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления.

Напомним, несколько часов россияне обстреливали ракетами Одессу, первые прилеты были в курортном Заливе. Из самолета Ту-22 оккупанты выпустили сразу три ракеты "Кинжал".

Фото: Одесский городской совет

Фото: Одесский городской совет

Фото: Одесский городской совет

Фото: Одесский городской совет

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Бои и "Азовстали" и ракетный удар по Одессе - карта войны по состоянию на 9 мая

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