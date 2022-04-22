"Демилитаризовали трактористов?": председатель Днепропетровского облсовета рассказал о последствиях ракетного удара оккупантов

Россияне разбомбили помещения с сельскохозяйственной техникой.
В пятницу, 22 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории сельскохозяйственного предприятия в Синельниковском районе Днепропетровщины.
Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук на своей Facebook-странице.
По его словам, под удар попали здания с сельскохозяйственной техникой: в помещении вылетели стекла на окнах, повреждена крыша. Люди, к счастью, не пострадали.
"Никаких военных подразделений там не было. Никаких "нацистов", огневых точек или боевых биомодифицированных гусей", — заметил председатель облсовета.
Николай Лукащук также отметил лживость российской пропаганды, приведя пример заявления Минобороны РФ о вчерашнем обстреле железной дороги в Новомосковском районе, во время которого был якобы уничтожен почти батальон украинских военных. На самом же деле от ракетного удара пострадали пятеро проводников.
"Что сегодня сделали оккупанты в Синельниковском районе? Денацифицировали удобрения? Демилитаризовали трактористов? Что потом расскажет их пресса?" – задал риторические вопросы Лукащук.
Напомним, в Днепропетровской области российские оккупанты обстреляли железнодорожную инфраструктуру. В результате обстрелов было разрушено железнодорожное полотно и контактную сеть.
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