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"Демилитаризовали трактористов?": председатель Днепропетровского облсовета рассказал о последствиях ракетного удара оккупантов

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"Демилитаризовали трактористов?": председатель Днепропетровского облсовета рассказал о последствиях ракетного удара оккупантов

Facebook / Микола Лукащук

Россияне разбомбили помещения с сельскохозяйственной техникой.

В пятницу, 22 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории сельскохозяйственного предприятия в Синельниковском районе Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук на своей Facebook-странице.

По его словам, под удар попали здания с сельскохозяйственной техникой: в помещении вылетели стекла на окнах, повреждена крыша. Люди, к счастью, не пострадали.

"Никаких военных подразделений там не было. Никаких "нацистов", огневых точек или боевых биомодифицированных гусей", — заметил председатель облсовета.

Николай Лукащук также отметил лживость российской пропаганды, приведя пример заявления Минобороны РФ о вчерашнем обстреле железной дороги в Новомосковском районе, во время которого был якобы уничтожен почти батальон украинских военных. На самом же деле от ракетного удара пострадали пятеро проводников.

"Что сегодня сделали оккупанты в Синельниковском районе? Денацифицировали удобрения? Демилитаризовали трактористов? Что потом расскажет их пресса?" – задал риторические вопросы Лукащук.

Напомним, в Днепропетровской области российские оккупанты обстреляли железнодорожную инфраструктуру. В результате обстрелов было разрушено железнодорожное полотно и контактную сеть.

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