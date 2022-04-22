"Демилитаризовали трактористов?": председатель Днепропетровского облсовета рассказал о последствиях ракетного удара оккупантов

Россияне разбомбили помещения с сельскохозяйственной техникой.

В пятницу, 22 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории сельскохозяйственного предприятия в Синельниковском районе Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук на своей Facebook-странице.

По его словам, под удар попали здания с сельскохозяйственной техникой: в помещении вылетели стекла на окнах, повреждена крыша. Люди, к счастью, не пострадали.

"Никаких военных подразделений там не было. Никаких "нацистов", огневых точек или боевых биомодифицированных гусей", — заметил председатель облсовета.

Николай Лукащук также отметил лживость российской пропаганды, приведя пример заявления Минобороны РФ о вчерашнем обстреле железной дороги в Новомосковском районе, во время которого был якобы уничтожен почти батальон украинских военных. На самом же деле от ракетного удара пострадали пятеро проводников.

Также читайте Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину из "Ураганов"

"Что сегодня сделали оккупанты в Синельниковском районе? Денацифицировали удобрения? Демилитаризовали трактористов? Что потом расскажет их пресса?" – задал риторические вопросы Лукащук.

Напомним, в Днепропетровской области российские оккупанты обстреляли железнодорожную инфраструктуру. В результате обстрелов было разрушено железнодорожное полотно и контактную сеть.

Читайте также: