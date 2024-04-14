"Демилитаризовано" более 800 оккупантов: новые данные о потерях РФ

Кроме того, ВСУ уничтожили 63 автомобиля и 34 артсистемы.
Потери России в войне против Украины к утру воскресенья, 14 апреля, составляют 890 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 453 650 военных.
Об этом сообщает Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 453 650 (+890)
- танков – 7174 (+5)
- боевых бронированных машин – 13 765 (+20)
- артиллерийских систем – 11 552 (+34)
- РСЗО — 1046 (+1)
- средства ПВО — 758 (+2)
- самолетов — 347
- вертолетов — 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9235 (+34)
- крылатые ракеты — 2089 (+1)
- корабли/катера — 26
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 15 459 (+63)
- специальная техника — 1905 (+12)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений. На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 36 атак.
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