Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Демилитаризовано" более 800 оккупантов: новые данные о потерях РФ

"Демилитаризовано" более 800 оккупантов: новые данные о потерях РФ

Оккупантов на нашей земле стало меньше / Фото: Associated Press

Кроме того, ВСУ уничтожили 63 автомобиля и 34 артсистемы.

Потери России в войне против Украины к утру воскресенья, 14 апреля, составляют 890 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 453 650 военных.

Об этом сообщает Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 453 650 (+890)
  • танков – 7174 (+5)
  • боевых бронированных машин – 13 765 (+20)
  • артиллерийских систем – 11 552 (+34)
  • РСЗО — 1046 (+1)
  • средства ПВО — 758 (+2)
  • самолетов — 347
  • вертолетов — 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9235 (+34)
  • крылатые ракеты — 2089 (+1)
  • корабли/катера — 26
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 15 459 (+63)
  • специальная техника — 1905 (+12)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений. На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 36 атак.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация