"Демилитаризовано" более 800 оккупантов: новые данные о потерях РФ

Кроме того, ВСУ уничтожили 63 автомобиля и 34 артсистемы.

Потери России в войне против Украины к утру воскресенья, 14 апреля, составляют 890 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 453 650 военных.

Об этом сообщает Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 453 650 (+890)

танков – 7174 (+5)

боевых бронированных машин – 13 765 (+20)

артиллерийских систем – 11 552 (+34)

РСЗО — 1046 (+1)

средства ПВО — 758 (+2)

самолетов — 347

вертолетов — 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9235 (+34)

крылатые ракеты — 2089 (+1)

корабли/катера — 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 15 459 (+63)

специальная техника — 1905 (+12)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений. На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 36 атак.

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