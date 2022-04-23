"Демилитаризуют поля и огороды": оккупанты выпустили ракету по селу на Днепропетровщине

В субботу, 23 апреля, Россия обстреляла ракетами село в Днепровском районе Днепропетровщины.
После удара ракета оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 метров. К счастью, обошлось без жертв.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
"Имеем "прилет" в Днепровском районе. Ракета прилетела на окраину села и оставила в земле огромную воронку глубиной свыше 4 метров. Зацепило газовую трубу низкого давления. На месте работают специалисты. Людей там не было, потому что в том районе давно никто не живет". Оккупанты продолжают целить по "стратегическим" объектам. "Демилитаризируют" наши поля и огороды", — написал Резниченко.
Напомним, во второй половине 23 апреля россияне нанесли ракетный удар по Одессе. В результате вражеского ракетного обстрела российскими оккупантами Одессы погибли пять человек, еще 18 получили ранения. Ракеты были выпущены самолетами Ту-95 из района Каспийского моря.
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