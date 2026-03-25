"Демо-версия" экспорта российской нефти закончилась: "Мадьяр" показал поражение в порту Усть-Луга

Нефтяной терминал в Усть-Луге пылает после атаки украинских дронов / © Associated Press

Реклама

Российская нефтеперерабатывающая инфраструктура вновь понесла серьезные потери. В этот раз целью украинских беспилотников стал нефтяной терминал в порту Усть-Луга Ленинградской области, где вспыхнул масштабный пожар, полностью остановивший перевалку горючего.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди «Мадяр».

Файер-шоу вместо экспорта нефти

По словам военного, нефтяной порт смог проработать совсем недолго. Россияне возобновили перевалку нефти только в понедельник, но уже в среду украинские беспилотники устроили оккупантам настоящее огненное шоу.

Реклама

«Бесплатная 48-часовая демо-версия экспорта нефти закончилась, дальше — по счету. Усть-Луга расплескалась синевой в след за Транснефть-Приморским нефтепортом», — с иронией отметил Мадяр.

Командующий СБС также высмеял традиционные заявления российских властей о якобы «успешном перехвате всех дронов», подчеркнув, что терминал «загорелся от счастья» после столь успешной работы вражеской ПВО.

Совместная операция Сил обороны

Этот результативный удар стал возможным благодаря слаженной работе «Птиц» СБС (1-го отдельного центра и 413-го отдельного полка) совместно с другими подразделениями глубинного поражения сил обороны Украины. Украинские беспилотники успешно преодолели расстояние более 900 километров, чтобы добраться до своей цели.

Военный пообещал, что этот взрывной визит вежливости на территорию страны-агрессорки точно был не последним. Поэтому впереди окупантов ожидает еще много неприятных сюрпризов.

Реклама

Напомним, Силы обороны Украины провели успешную операцию на территории России в ночь на 25 марта. Под удар попал российский боевой ледокол и судостроительный завод в Выборге.