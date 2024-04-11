Демобилизации не будет: жесткая реакция военного

Закон о мобилизации был принят 11 апреля во втором чтении и в целом. Теперь его должен подписать председатель Верховной рады и президент Украины. Дискуссии при рассмотрении документа не прекращались, особенно много вопросов возникло, когда из закона изъяли положение о демобилизации.

Как рассказал "24 Каналу" командир роты ударных дронов Игорь Луценко, еще раньше было ясно, что эта норма нереалистичная.

Почему удалили правку о демобилизации

По словам военного, эта норма была абсолютно нереалистичной в исполнении, поэтому ее решили сразу убрать. Понятно, что людей, которые могли бы заменить тех, кто на фронте, не хватает. Поэтому населению объяснили, что этот вопрос планируется урегулировать другим способом, возможно, другим законопроектом.

“Очевидно, что нет людей, а почему нет? Потому что система, позволяющая готовить тех, кто может заменить воюющих, — отсутствует, если говорим о масштабах, которые нам нужны. Тогда получается, что люди, обладающие необходимыми навыками, сейчас на вес золота. Заменить их нельзя ни количественно, ни качественно, в сложившихся условиях”, — прокомментировал командир роты ударных дронов.

То есть сейчас речь идет не о сроках 36 или 24 месяца, а прежде всего о функционировании системы, которая должна готовить замену находящимся на фронте бойцам. Если такой системы нет, очевидно, что демобилизации тоже не будет, потому что тогда фронт посыплется.

Почему такую систему до сих пор не создали

Вероятно, вопрос в том, что это очень сложно для управленческой вертикали Вооруженных сил Украины и других силовых структур. К тому же есть другие задачи, которые сейчас на повестке дня. Наверное, они кажутся более неотложными и нужными.

Есть другие задачи, которые тоже не реализуют. Хотя они даже проще в исполнении, например, в той же области БПЛА, я вижу их много. Но это не делается, потому что слишком велик элемент хаоса в войне и вообще с украинской стороны в управлении”, — добавил Игорь Луценко.

Напомним, в Минобороны объяснили, почему убрали демобилизацию из законопроекта. Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин добавил, что все решения принимаются во избежание негативного влияния на обороноспособность страны.

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