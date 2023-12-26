Демобилизация будет: Залужный назвал сроки увольнения со службы и условия

Залужный подчеркнул, что есть два условия для увольнения военных со службы.
Генеральный штаб ВСУ договорился с Министерством обороны о демобилизации военных, однако есть определенные условия.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время пресс-конференции во вторник, 26 декабря.
"Из Минобороны Украины мы договорились на демобилизацию военных через 36 месяцев, но при определенных условиях", — сказал он.
Залужный подчеркнул, что есть два условия для увольнения военных со службы. Первая – не будет обострений на фронте, вторая – будет кем заменить.
"Первый фактор – это то, что не будет обострений на фронте, и второе – что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить", — сказал Залужный.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Раде готовится проект о демобилизации. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
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