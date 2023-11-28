Демобилизация и призыв уклонистов: Вениславский прокомментировал новый закон о мобилизации в Украине

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В настоящее время граждане проходят военную службу в соответствии с законом, устанавливающим определенные ограничения по службе. В настоящее время депутаты готовят к регистрации большой законопроект по мобилизации, военном учете и прохождению военной службы.

Народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в комментарии OBOZ.UA прокомментировал мобилизационные изменения.

Он отметил, что решение разработать новый крупный законопроект по мобилизационным и демобилизационным вопросам появилось не случайно. Накопился определенный круг проблем, требующих решения. Эти вопросы постоянно рассматриваются в комитете.

"Во время заседаний всегда присутствуют представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), которые озвучивают неотложные проблемы с которыми сталкиваются. Поэтому мы пытаемся усовершенствовать все процессы в этом направлении, чтобы исключить конфликтные ситуации, которые периодически возникают и устранить злоупотребления во время процесса осуществления мобилизационных мероприятий. Но хочу отметить, что глобальные изменения не произойдут", – сказал он.

Федор Вениславский объяснил, что рабочая группа комплексно наработала два законопроекта. Один касается социальной защиты военнослужащих, а второй – призван усовершенствовать вопросы мобилизации и прохождения военной службы.

"Что касается социальной защиты, то предполагается системно урегулировать вопросы связанные с отпусками в том числе вернувшихся из плена, при рождении ребенка и другое. Например, предлагается новый дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней военнослужащим, которые освобождены с плена (кроме тех, кто отказался от дальнейшего прохождения службы, и желает уволится). Среди ключевых предложений – законодательно закрепить право военных на демобилизацию. В парламенте обсуждается идея демобилизации военных в течение 18 или 36 месяцев непрерывной службы, однако пока это на уровне обсуждения и окончательного решения на этот счет нет", — отметил парламентарий.

В то же время депутаты предлагают уменьшить круг граждан, имеющих право на отсрочку из-за ухода за лицом с инвалидностью 1 и 2 групп или нуждающегося в постоянной опеке.

"Речь идет об сужении круга только к членам семьи первой степени родства. Чтобы устранить возможности уклоняться от призыва во время мобилизации, когда оформляют фиктивный уход за нуждающимися лицами. Например, на одно нетрудоспособное лицо оформлялось до пяти опекунов, получавших право на отсрочку от военной службы", — объясняет Вениславский.

Еще одно вероятное новшество – изменение порядка предоставления отсрочки от призыва гражданам, получающим высшее образование. Изменения устранят возможность избежать призыва путем получения второго, третьего высшего образования.

Когда законопроект может появиться в сессионном зале, то, по словам Федира Вениславского, есть большие надежды, что рассмотрение в первом чтении начнется уже в начале декабря. При этом еще есть определенные моменты, с которыми не все соглашаются.

"Это будет зарегистрировано как комитетский законопроект или отдельный законопроект, который подпишут все члены Комитета и лидеры фракций, чтобы был определенный консенсус по этому вопросу. Я думаю, что уже в декабре будет первое чтение. А до конца года мы будем пытаться его рассмотреть", – резюмировал Вениславский.

Напомним, в Украине предлагают убрать предельный возраст пребывания на военной службе.

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