Демобилизация не ко времени: генерал указал, когда Путин может прибегнуть к еще большей экскалации

По мнению Романенко, и сейчас точно не время говорить о демобилизации в Украине.

Демобилизация в Украине точно не ко времени, потому что в случае ее проведения есть угроза обвала фронта.

Об этом заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает "Telegraf".

Офицер уверен, что новый законопроект о мобилизации нужно принять как можно скорее.

"Военным на фронте все равно, кто и как примет нужный закон. Им нужно, чтобы было пополнение, чтобы пришли свежие силы. И сейчас точно не время говорить о демобилизации. И так нехватка людей! Спросите у командиров взводов, рот и батальонов – до к чему приведет демобилизация, запущенная в таких условиях. Ответ вас не порадует", – отметил Романенко.

Он сообщает, что после переизбрания Путина в марте возможна еще большая эскалация на фронте.

"Путин видит слабость Запада. Он оценит ситуацию в марте — и будет принимать соответствующее решение. Если не будет тенденции к усилению поддержки Украины, то Кремль будет эскалировать. В частности, путем дополнительной мобилизации", — подытожил эксперт.

Напомним, что в законопроекте о мобилизации, который сегодня был отозван правительством, предполагалась демобилизация после 36 месяцев службы.

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