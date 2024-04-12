Демобилизация невозможна: украинские военные откровенно рассказали о ситуации на фронте

Для демобилизации нужно призвать в армию большое количество новобранцев.

Нынешняя ситуация во фронтовых бригадах ВСУ и отсутствие должного резерва превращает обещания о демобилизации в обычный популизм политиков.

Такое мнение высказали украинские военные изданию LIGA.net, комментируя принятый парламентом мобилизационный закон.

В частности, военнослужащий 59-й бригады Павел Петриченко считает, что без резерва и с такой войной, как сейчас, демобилизация невозможна. В то же время, он против того, чтобы на передовой оставались военнослужащие старшего возраста.

“Людей нужно вытаскивать из окопов и переводить на более спокойные должности. А также снизить верхнюю планку призывного возраста — отпустить из армии мужчин старше 55 лет", — отметил он.

Лейтенант 47-й бригады Николай Мельник отметил, что для демобилизации нужно призвать в армию большое количество новобранцев.

"У нас бригады де-факто в лучшем случае на 40% укомплектованы. Нам нужно около 100 000, чтобы просто "затыкать" дырки. Еще 100 000 – в резерв. И около 150 000, чтобы был дембель", – сделал приблизительные подсчеты он. .

Напомним, в Минобороны объяснили, почему убрали демобилизацию из законопроекта.

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