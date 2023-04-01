Демобилизация по семейным обстоятельствам: юрист объяснил нюансы

Военное положение в Украине продлили до 20 мая 2023 года.

Военные имеют право освободиться от службы во время военного положения в связи с наличием жены (супруга) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Дончак в комментарии B2Bconsult.

По словам юриста, военный может быть демобилизован по семейным обстоятельствам, если его мать получила 2 группу инвалидности.

Добавим, что военное положение было продлено до 20 мая 2023-го. В Украине во время мобилизации могут призываться на военную службу все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.

Напомним, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военные), продолжают работу по мобилизации, чтобы укомплектовать воинские части и сформировать военный резерв.

Представитель президента в Раде Федор Вениславский на днях ранее заявил, что в нашей стране может появиться список уклоняющихся.

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