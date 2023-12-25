Демобилизация в Украине: что предлагают по ротации военных в профильном комитете Рады

Нардеп Костенко призывает изменить информационную политику: не говорить о "курортном сезоне в Крыму", а предупреждать, что все должны защищать Родину.

В Украине необходимо разработать четкие правила, как должна происходить мобилизация и демобилизация, потому что этот вопрос очень чувствителен для общества.

Об этом заявил нардеп, полковник СБУ, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью "Укринформу".

"МОУ и Генштаб ВСУ сейчас нарабатывают этот план. Окончательной версии еще нет. Отдельные члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вовлечены в этот процесс, я предоставлял им свои предложения по плану", – сказал он.

Костенко подчеркнул, что мобилизованный не должен идти в армию до окончания войны, тяжелого ранения, инвалидности первой группы или смерти. Напротив, должны быть четкие правила и временные сроки.

По словам нардепа, рабочая группа предложила вариант, предусматривающий возможность демобилизации через 36 месяцев службы. Он заверил, что в течение этого периода военнослужащие будут иметь право на отпуска, командировки, больничные.

"Мое предложение таково: если в течение 36 месяцев военный провел не менее шести месяцев в зоне выполнения боевых действий, что подтверждено соответствующими боевыми распоряжениями, то он будет иметь право на демобилизацию через 18 месяцев службы. Таким образом, человек, присоединяющийся к рядам Сил обороны Украины, будет понимать, что он должна отслужить либо 36 месяцев в тылу, либо 18 месяцев при условии пребывания в зоне боевых действий в течение шести месяцев", – говорит Костенко.

Мобилизация должна быть справедливой

Нардеп отмечает, что мобилизация должна быть справедливой. Тогда мотивация людей вступать на военную службу будет значительно больше.

"Одни не должны все время тянуть лямку, а другие рассказывать об экономическом или каком-нибудь еще фронте. Мобилизация должна быть справедливой. Все, кто может взять в руки оружие, должны это сделать сейчас или быть готовыми сделать это при необходимости", — подытожил депутат.

Ранее нардепка Соломия Бобровская прокомментировала жесткие методы мобилизации и предупредила, что "общество взорвется скоро".

Напомним, украинский военный и руководитель инициативы "A.Drones" Юрий Касьянов подчеркнул, что повестки должны получать даже дети чиновников. Это мнение поддержал экс-командир "Азова" и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, который подчеркнул, что дети элиты должны быть на фронте.

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