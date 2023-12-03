Демобилизация в Украине: комбат Кузык ответил, реально ли ожидать замены бойцов, воюющих с первых дней

Война, по словам бойца, это то, что выходит за рамки человеческих отношений.

Командир батальона "Свобода" в составе 4-й бригады быстрого реагирования НГУ Петр Кузык ответил на важный вопрос во время войны в Украине по поводу реальности демобилиации опытных бойцов, находящихся на фронте с начала полномасштабного вторжения. По его словам, людей нужно заменять, но подготовленными, профессиональными бойцами, которые научились выживать в реальных боях. А процесс демобилизации должен быть взвешенным, разумным и поэтапным.

Об этом говорилось в комментарии Кузику журналистам в эфире телемарафона 3 декабря.

Состоится ли ожидаемая демобилизация

По мнению Кузика, прежде всего нужно должным образом воспринимать боевую службу, а не как договор в цивилизованном мире, потому что Россия ведет войну на уничтожение украинского народа, а не действует в рамках цивилизационных договоренностей.

По мнению комбата, демобилизации в ближайшее время не состоится.

"Я думаю, что нет. Можно понять членов семей бойцов. Поверьте, я сам с первого дня не видел ни детей, ни семью. Очень истощился. Знаю состояние пехотного подразделения. Это очень тяжелая работа. Однако война это не стандартные условия какого-то договора Война — это даже не форс-мажор.Это то, что выходит за пределы человеческих отношений.Россия ведет войну на уничтожение.Если мы будем возвращать себя в пределы цивилизованного мира, оно так не работает.По состоянию на сегодняшний день у нас нет тех, кто мог бы заменить. Потому что с первых дней, возможно, были ошибки в аспекте подготовки замены кадров", — объяснил комбат.

Он добавил, если сейчас демобилизовать бойцов, воюющих два года, а на их место поставить новеньких малоопытных военных, это повлечет за собой большую трагедию.

"Здесь нужно комплексно подходить. Однозначно людей нужно заменять, но на подготовленных, профессиональных бойцов, которые научились в реальных боях выживать. Это ценные кадры, самое ценное золото. Процесс демобилизации должен быть реально умным и взвешенным", — добавил Кузик.

Вместе с тем он заявил, что без пополнения и возможности отдыха тех подразделений, которые сейчас стоят на линии разграничения, тоже возникнут большие сложности и проблемы.

"Люди истощаются, получают ранения, поэтому нужно время залечиться, восстановиться, банально отдохнуть. Поэтому мобилизация — это вопрос победы, в том числе", — добавил он.

Как производиться мобилизация в Украине

Те мотивированные бойцы, которые хотели защищать Украину, так или иначе нашли путь в свое подразделение, сказал Петр Кузык. Сейчас наступает новый этап. Однако процессу мобилизации мешают непрофессиональные действия работников военкоматов, а также неосторожные высказывания лидеров мнений и политиков. Все это, по мнению бойца, привело к тому, что вместо почетного долга, которым бы гордились, к которому стремились бы украинцы, вопрос участия в боевых действиях превратился в "страшную историю".

Да, непросто, опасно и страшно, но если задать вопрос под другим углом, а речь идет о серьезной подготовке, обеспечении, поддержке, тогда мобилизованный человек будет видеть и понимать, что он не идет умирать, а идет воевать, а это значит, что у нее будет все: от боекомплекта до прикрытия всех видов техники. Тогда принятие решения станет легче и большинство мужчин пойдут, потому что идет война за выживание украинского народа", — добавил Петр Кузик.

Напомним, о проблемах с мобилизацией в Украине заявил и эксглавнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко. По его словам, они возникают из-за несоблюдения требований Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", четко определяющего обязанности и функции всех органов государственной власти.

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