Демобилизация во время военного положения: в Раде рассказали, кого из военных могут уволить со службы

В Верховной Раде продолжаются дискуссии с Министерством обороны и Генеральным штабом по процессу демобилизации во время военного положения.

Об этом рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в интервью Telegraf.

"Генштаб действительно против, потому что в силах безопасности и обороны недостаточное количество человеческого ресурса, а следовательно и человеческого ресурса в резерве. Военные против любой демобилизации, кроме отдельных категорий людей. Даже против демобилизации срочников, хотя есть политическое решение президента их демобилизовать и дать возможность выдохнуть", — сказала она.

Бобровская подчеркнула, что нужно установить законодательное право на демобилизацию после соответствующего количества месяцев службы.

"Это честно по отношению к тем, кто служит с 24 февраля 2022 года и кто до 24 февраля служил. Так должно быть, потому что отпуском сыт не будешь. И есть еще дополнительный мобилизационный ресурс, который просто скрывается или ждет. У человека же не бездонный психологический ресурс, и стоять 20 месяцев на передке и ждать нрава, что ты просто выживешь до конца военного положения… Это несправедливо со стороны государства", — считает она.

По ее словам, речь идет о тех, кто служит уже 36 или 24 месяца, но обязательно должны быть включены месяцы для боевых предписаний.

"То есть человек отслужил честно и имеет право на увольнение. Но это на уровне дискуссии парламента и мы еще ждем Министерство обороны и Генеральный штаб к дискуссии в таком формате. Они должны понимать, как это повлияет на количество тех, кто сможет уйти из армии. В зависимости от этого и будет приниматься решение", – подчеркнула она.

Напомним, ранее в СНБО сообщили, что в Украине демобилизуют срочники, чей срок службы истек.

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