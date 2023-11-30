Демобилизация военных: депутат назвал обсуждаемые сроки

В настоящее время нардепы ведут консультации с высшим военным руководством по поводу изменений в мобилизации и демобилизации.

Об этом заявил народный депутат Михаил Цымбалюк, передает "Эспрессо".

"Мы обсуждаем изменения в законодательстве с военным высшим руководством, потому что именно они сегодня должны диктовать и диктуют те позиции, как должна идти мобилизация и демобилизация", – говорит нардеп.

Будут ли мобилизовать студентов "в возрасте"

Также нардепы думают, что делать с соискателями второго, третьего высшего и другого образования, которые, согласно закону, освобождены от мобилизации.

"Ведь количество тех, кто с прошлого года начали получать второе и третье высшее образование, увеличилось, поэтому здесь будут определенные ограничения. И это то, что почти уже решено", – говорит Цымбалюк.

Демобилизация солдат срочной службы

"Идет дискуссия о демобилизации военнослужащих срочной службы. Все они уже отслужили свои сроки. И здесь вопрос почти решен. Мы хотим продумать следующий шаг – как сделать так, чтобы после демобилизации они не были снова мобилизованы как лица, подлежащие мобилизации", – сказал нардеп.

Мобилизированным нужно говорить, на сколько времени их забирают в армию

Нардеп признался, что продолжается дискуссия, на какой срок нужно мобилизовывать военных: 16 месяцев, 24 месяца или 36 месяцев службы.

"Нет сомнения и дискуссии, что нужно гражданину или гражданке четко сказать, что государство вас призывает на год или два. Потому что война затягивается", – размышляет Цымбалюк.

Демобилизация лиц с инвалидностью

По его словам, лица с инвалидностью первой и второй групп, которые сегодня находятся практически в штате, но лечатся. И их нужно демобилизовать. Также законодательство не позволяет демобилизовать лиц, являющихся онкобольными.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина сменит мобилизационную политику.

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