Демобилизация военных: нардеп рассказал, когда может появиться законопроект и от чего это зависит

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Демченко рассказал, что законопроект о демобилизации и ротации может появиться в течение 2025 года.

Об этом он сказал в эфире "Новости.LIVE".

Он добавил, что насколько этот вопрос растянется во времени, зависит от военных в лице главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Конечно, будет учтена позиция Главнокомандующего. Документ будет представлен Кабмином по требованию парламента. Парламент прописал это и в законе о мобилизации, который был проголосован… Такое требование есть. Сроки не определены,... но существует юридическое основание, согласно которому в 2025 году правительство должно отчитаться о выполнении этого требования. То есть, соответствующий законопроект, исходя из этих требований парламента, может появиться в течение 2025 года", — отметил Сергей Демченко.

Напомним, в Минобороны объяснили, почему убрали демобилизацию из закона о мобилизации.

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