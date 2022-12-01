Демобилизация военных, отслуживших год: Зеленский ответил на петицию

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию по демобилизации военных, отслуживших год. Этот вопрос он поручил проработать руководителю Кабмина Денису Шмыгалю.

Об этом говорится в ответе президента на соответствующую петицию.

Зеленский подчеркнул, что пока нет механизма, позволяющего демобилизовывать отслуживших год военных. Сейчас согласно статье 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", есть следующие условия для демобилизации: по состоянию здоровья, в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, по семейным обстоятельствам или по определенным законом Украины и уважительным причинам. Остальные пока не предусмотрены.

"Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмигалю с просьбой комплексно проработать поднятые в электронной петиции вопросы и о результатах их рассмотрения проинформировать автора", — написал президент.

Военное положение и общая мобилизация в Украине

24 февраля из-за нападения России на Украине президент ввел военное положение и всеобщую мобилизацию. Верховная Рада Украины в среду, 16 ноября, продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до 19 февраля 2023 года.

К моменту действия военного положения ограничивается свобода передвижения, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, устанавливается комендантский час. На территориях, на которых введено военное положение, могут образовываться временные государственные органы – военные администрации.

Военное положение прекращается по истечении срока, на который он был введен. При устранении опасности президент Украины может принять указ об отмене военного положения.

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