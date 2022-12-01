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Демобилизация военных, отслуживших год: Зеленский ответил на петицию

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Демобилизация военных, отслуживших год: Зеленский ответил на петицию

Кабмин должен проработать следующие возможности.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию по демобилизации военных, отслуживших год. Этот вопрос он поручил проработать руководителю Кабмина Денису Шмыгалю.

Об этом говорится в ответе президента на соответствующую петицию.

Зеленский подчеркнул, что пока нет механизма, позволяющего демобилизовывать отслуживших год военных. Сейчас согласно статье 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", есть следующие условия для демобилизации: по состоянию здоровья, в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, по семейным обстоятельствам или по определенным законом Украины и уважительным причинам. Остальные пока не предусмотрены.

"Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмигалю с просьбой комплексно проработать поднятые в электронной петиции вопросы и о результатах их рассмотрения проинформировать автора", — написал президент.

Военное положение и общая мобилизация в Украине

24 февраля из-за нападения России на Украине президент ввел военное положение и всеобщую мобилизацию. Верховная Рада Украины в среду, 16 ноября, продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до 19 февраля 2023 года.

К моменту действия военного положения ограничивается свобода передвижения, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, устанавливается комендантский час. На территориях, на которых введено военное положение, могут образовываться временные государственные органы – военные администрации.

Военное положение прекращается по истечении срока, на который он был введен. При устранении опасности президент Украины может принять указ об отмене военного положения.

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Дата публикации
Просмотры
5361
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