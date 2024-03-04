"Демобилизовано" более тысячи оккупантов: в ВСУ сообщили о новых потерях РФ

Россия в войне против Украины потеряла уже 417 950 личного состава. Более 1000 захватчиков ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 417 950 (+1150) человек

танков ‒ 6648(+8)

боевых бронированных машин ‒ 12660 (+21)

артиллерийских систем – 10210 (+22)

РСЗО – 1004 (+1)

средства ПВО – 698 (+2)

самолетов – 347

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7845 (+2)

крылатые ракеты ‒ 1916 (+1)

корабли /катера ‒ 25

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 13374 (+42)

специальная техника ‒ 1621 (+1)

Напомним, по данным британской разведки, февраль 2024 стал самым кровавым для российской армии по среднесуточным потерям личного состава за все время войны в Украине.

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