"Демобилизовано" более тысячи оккупантов: в ВСУ сообщили о новых потерях РФ

Захватчики несут потери на поле боя.
Россия в войне против Украины потеряла уже 417 950 личного состава. Более 1000 захватчиков ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 417 950 (+1150) человек
- танков ‒ 6648(+8)
- боевых бронированных машин ‒ 12660 (+21)
- артиллерийских систем – 10210 (+22)
- РСЗО – 1004 (+1)
- средства ПВО – 698 (+2)
- самолетов – 347
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7845 (+2)
- крылатые ракеты ‒ 1916 (+1)
- корабли /катера ‒ 25
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 13374 (+42)
- специальная техника ‒ 1621 (+1)
Напомним, по данным британской разведки, февраль 2024 стал самым кровавым для российской армии по среднесуточным потерям личного состава за все время войны в Украине.
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