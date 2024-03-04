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"Демобилизовано" более тысячи оккупантов: в ВСУ сообщили о новых потерях РФ

"Демобилизовано" более тысячи оккупантов: в ВСУ сообщили о новых потерях РФ

ВСУ ликвидируют оккупантов на нашей территории / Фото: Associated Press

Захватчики несут потери на поле боя.

Россия в войне против Украины потеряла уже 417 950 личного состава. Более 1000 захватчиков ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 417 950 (+1150) человек
  • танков ‒ 6648(+8)
  • боевых бронированных машин ‒ 12660 (+21)
  • артиллерийских систем – 10210 (+22)
  • РСЗО – 1004 (+1)
  • средства ПВО – 698 (+2)
  • самолетов – 347
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7845 (+2)
  • крылатые ракеты ‒ 1916 (+1)
  • корабли /катера ‒ 25
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 13374 (+42)
  • специальная техника ‒ 1621 (+1)

Напомним, по данным британской разведки, февраль 2024 стал самым кровавым для российской армии по среднесуточным потерям личного состава за все время войны в Украине.

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