Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Демобилизовано" более тысячи оккупантов: в ВСУ сообщили о новых потерях РФ

"Демобилизовано" более тысячи оккупантов: в ВСУ сообщили о новых потерях РФ

ВСУ ликвидируют оккупантов / Фото: Associated Press

Россияне несут потери на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на 3 мая составили 472 140 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 1270 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

  • танков – 7354 (+22)
  • боевых бронированных машин – 14129 (+33)
  • артиллерийских систем – 12102 (+58)
  • РСЗО — 1053
  • средств ПВО – 786 (+2)
  • самолетов — 348
  • вертолетов — 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9580 (+19)
  • крылатых ракет — 2126
  • кораблей и катеров — 26
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 16266 (+42)
  • специальной техники – 1993 (+5)

Ранее сообщалось, что наемники из Непала убегают из российской оккупационной армии. Среди причин массового дезертирства – огромные потери в "мясных штурмах" и жестокое отношение командиров.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация