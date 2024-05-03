"Демобилизовано" более тысячи оккупантов: в ВСУ сообщили о новых потерях РФ

Россияне несут потери на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на 3 мая составили 472 140 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 1270 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери:
- танков – 7354 (+22)
- боевых бронированных машин – 14129 (+33)
- артиллерийских систем – 12102 (+58)
- РСЗО — 1053
- средств ПВО – 786 (+2)
- самолетов — 348
- вертолетов — 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9580 (+19)
- крылатых ракет — 2126
- кораблей и катеров — 26
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 16266 (+42)
- специальной техники – 1993 (+5)
Ранее сообщалось, что наемники из Непала убегают из российской оккупационной армии. Среди причин массового дезертирства – огромные потери в "мясных штурмах" и жестокое отношение командиров.
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