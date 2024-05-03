"Демобилизовано" более тысячи оккупантов: в ВСУ сообщили о новых потерях РФ

Общие боевые потери российских оккупантов на 3 мая составили 472 140 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 1270 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

танков – 7354 (+22)

боевых бронированных машин – 14129 (+33)

артиллерийских систем – 12102 (+58)

РСЗО — 1053

средств ПВО – 786 (+2)

самолетов — 348

вертолетов — 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9580 (+19)

крылатых ракет — 2126

кораблей и катеров — 26

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 16266 (+42)

специальной техники – 1993 (+5)

Ранее сообщалось, что наемники из Непала убегают из российской оккупационной армии. Среди причин массового дезертирства – огромные потери в "мясных штурмах" и жестокое отношение командиров.

Читайте также: