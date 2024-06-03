"Демобилизовано" еще 1270 захватчиков: в ВСУ сообщили о новых потерях РФ

Россияне теряют как живую силу, так и технику.
По состоянию на утро 3 июня общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 511 130 военнослужащих.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
По данным Генштаба, за сутки российская армия потеряла 1270 военных.
Общие потери:
- танков — 7779 (+14)
- боевых бронированных машин — 15002 (+22)
- артиллерийских систем — 13280 (+47)
- РСЗО — 1090 (+1)
- средства ПВО — 824 (+3)
- самолетов — 357
- вертолетов — 326
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10739 (+40)
- крылатые ракеты — 2268
- корабли /катера — 27
- подводные лодки.
- автомобильной техники и автоцистерн — 18159 (+67)
- специальная техника — 2199 (+4)
Ранее британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.
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