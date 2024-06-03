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"Демобилизовано" еще 1270 захватчиков: в ВСУ сообщили о новых потерях РФ

"Демобилизовано" еще 1270 захватчиков: в ВСУ сообщили о новых потерях РФ

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Россияне теряют как живую силу, так и технику.

По состоянию на утро 3 июня общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 511 130 военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, за сутки российская армия потеряла 1270 военных.

Общие потери:

  • танков — 7779 (+14)
  • боевых бронированных машин — 15002 (+22)
  • артиллерийских систем — 13280 (+47)
  • РСЗО — 1090 (+1)
  • средства ПВО — 824 (+3)
  • самолетов — 357
  • вертолетов — 326
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10739 (+40)
  • крылатые ракеты — 2268
  • корабли /катера — 27
  • подводные лодки.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 18159 (+67)
  • специальная техника — 2199 (+4)

Ранее британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.

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