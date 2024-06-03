"Демобилизовано" еще 1270 захватчиков: в ВСУ сообщили о новых потерях РФ

Россияне теряют как живую силу, так и технику.

По состоянию на утро 3 июня общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 511 130 военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, за сутки российская армия потеряла 1270 военных.

Общие потери:

танков — 7779 (+14)

боевых бронированных машин — 15002 (+22)

артиллерийских систем — 13280 (+47)

РСЗО — 1090 (+1)

средства ПВО — 824 (+3)

самолетов — 357

вертолетов — 326

БПЛА оперативно-тактического уровня — 10739 (+40)

крылатые ракеты — 2268

корабли /катера — 27

подводные лодки.

автомобильной техники и автоцистерн — 18159 (+67)

специальная техника — 2199 (+4)

Ранее британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.

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