Демографический кризис: зачем РФ хочет переселять жителей оккупированного Донбасса за Урал

Гармаш убежден, что Донбасс для Путина — "это инструмент ослабления Украины".

Представитель украинского Донецка в ТКГ по мирному урегулированию на Донбассе Сергей Гармаш прокомментировал появившуюся в росЗМИ, о планах Кремля переселять жителей оккупированного Донбасса за Урал. В частности, в Магадан и Норильск.

Об этом Гармаш рассказал в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, Москва не заинтересована в развитии оккупированных территорий, ведь хочет, чтобы люди выезжали в Россию.

"Россия делает все для того, чтобы там жилось как можно хуже людям и люди выезжали в Россию. Потому что в РФ демографический кризис и кризис рабочих рук. И уже не секрет, что существуют специальные планы (по переселению — Ред.)", — сказал представитель в ТКГ.

Гармаш убежден, что Донбасс для Путина — "это инструмент ослабления Украины и лишения ее независимости".

"Донбасс Путину не нужен ни в каком виде, кроме раны, которая кровоточит, кроме материала для пропагандистов, которые будут показывать, что там убивают людей. Опять же чем больше убивают, тем лучше российской пропаганде, тем лучше российской власти", — подытожил он.

Напомним, что жителей оккупированных территорий Донбасса автобусами свозят на российские выборы, а за участие в голосовании дают "продуктовый набор".

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