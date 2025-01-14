Демонизация ВСУ не удалась: ЦПД разоблачил очередной фейк россиян

В Центре противодействия дезинформации обнаружили в аудиозаписи признаки плохого "спектакля".

Российские пропагандисты распространили звуковой файл с якобы "радиопереговорами украинских боевиков" в Херсоне. Но анализ аудиодорожки позволяет установить, что это очередной фейк россиян, который имеет целью "демонизировать" ВСУ.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Пропагандистские ресурсы распространяют фейковую аудиозапись якобы перехваченного разговора украинских военных в Херсоне, которые вроде бы обсуждают ограбление машин скорой помощи и убийства гражданских при поиске наркотических препаратов", – говорится в сообщении.

Аналитики ЦПД утверждают, что диалог в записи постановочный. На это указывают стиль общения, интонация и произношение голосов в записи, которые не отвечают реальной манере общения и не присущи украинцам.

"Это типичный пример информационной дезинформации, который используется для дискредитации ВСУ", — отметили в ЦПД.

Напомним, россияне распространили фейковую информацию о якобы добровольной сдаче украинских военных в плен вместе с аппаратурой на Харьковском направлении, возле населенного пункта Новомлинск.

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