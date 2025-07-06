Демонстративная бесчеловечность: россияне хвастаются атаками на спасателей

Атака на машину ГСЧС

Реклама

Российские пропагандисты открыто публикуют видео, как намеренно наводят свои дроны на украинских спасателей.

На один из роликов оккупантов обратила прессслужба ГСЧС.

На кадрах видно, как российский ФПВ-дрон специально направляется на машину пожарных.

Реклама

«Россия даже не стесняется — открыто публикует видео, как намеренно наводит дроны на спасателей. На тех, кто не воюет, нет оружия, а спасает жизнь после их обстрелов. Это не просто террор — это демонстративная бесчеловечность. Целить тех, кто вытаскивает из-под завалов — значит воевать против самой жизни», — отметили в ГСЧС.

Судя по посту пропагандистов, преступление произошло в Херсоне.

Скриншот из пропагандистского Телеграмм-канала

Напомним, что в ночь на 5 июля россияне в очередной раз совершили военное преступление, прицельно атаковав спасателей во время выполнения ими служебных задач в Харькове и Херсоне.